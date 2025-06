In Zwickau soll ein Mann mit 3,86 Promille Alkohol eine Apotheke überfallen haben. Es ist nicht sein einziges mutmaßliches Vergehen an diesem Tag.

In Zwickau soll ein 23-Jähriger mit 3,86 Promille Alkohol eine Apotheke überfallen haben. Der Mann habe dabei am Donnerstagnachmittag mehrere Medikamente erbeutet, so die Polizei. Von den beiden Angestellten forderte er demnach das Medikament Oxycodon, ein starkes Schmerzmittel. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, das er aber nicht erhob, wie es hieß.

Als die beiden Mitarbeiterinnen die Herausgabe verweigerten, nahm der 23-Jährige laut Polizei drei Packungen eines anderen Medikaments im Wert von 100 Euro und flüchtete. Die Polizei nahm ihn im Anschluss fest, noch vor Ort kam es zu einem Alkoholtest.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zuvor in eine Wohnung eingebrochen. Dort hatte er demnach drei Messer gestohlen, die er während des Überfalls auf die Apotheke mit sich trug. Der Mann muss sich nun wegen schweren Raubs und Diebstahls verantworten. Verletzte gibt es keine.