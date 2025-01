Berlin - Ein Polizeiauto, das mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, hat in Berlin das Auto eines 72-jährigen Mannes gerammt. Bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr in der Rheinsteinstraße im Bezirk Lichtenberg wurde der Wagen des Rentners gegen einen Straßenpfosten geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer erlitt einen Schock, aber keine schweren Verletzungen. Der Beifahrer im Polizeiauto wurde am Nacken verletzt.