In der Silvesternacht hat am Domplatz in Erfurt ein historischer Gebäudekomplex gebrannt. Die Polizei ermittelt - und bekommt dabei viel Hilfe aus der Bevölkerung.

Erfurt - Das Feuer in einem historischen Erfurter Gebäudekomplex in der Silvesternacht ist mutmaßlich von Pyrotechnik entfacht worden. Bisherige Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass diese in der Nähe des Brandorts gezündet wurde, teilte die Polizei mit. Über ein Portal seien zahlreiche Videoaufnahmen eingegangen. Es seien noch weitere Ermittlungen am Brandort notwendig

Eigentlich gab es für weite Teile der Erfurter Altstadt ein Feuerwerksverbot - auch für den Domplatz. Die Flammen hatten auf die unmittelbar benachbarten Dachstühle übergegriffen. Verletzte gab es nicht. Die betroffenen Fachwerkhäuser prägen seit Jahrhunderten das Bild des Domplatzes, wie es aus der Stadtverwaltung hieß.

Der Brand hatte die Einsatzkräfte der Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Der Bereich um die nur wenige Meter vom Dom entfernten Gebäude war weiträumig abgesperrt worden. In den kommenden Tagen soll den Angaben nach entschieden werden, ob Teile des Gebäudekomplexes abgetragen werden sollen oder ein Abriss infrage komme. Bewohner wurden in Ausweichquartieren untergebracht.