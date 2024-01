Magdeburg - Wegen der geplanten Großdemonstration von Landwirten in Berlin rechnet die Polizei ab Sonntagnacht auch mit Behinderungen auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt. In der Nacht von Sonntag auf Montag gebe es zwei Konvois über die A2 und A14, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Während der Sammelphase könne es auch bereits vor Mitternacht in der Nähe der Autobahnen zu Einschränkungen kommen. Am Montag wollen Tausende Landwirte aus Deutschland am Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren. Die Autobahn 2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland.