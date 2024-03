Frankfurt (Oder) - An der deutsch-polnischen Grenze stellt sich die Polizei ab kommenden Sonntag auf erneute Blockaden von polnischen Bauern und Unternehmern ein. Die Proteste an den Grenzübergängen sollen mehrere Tage dauern. Informationen dazu gab es bislang nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. „Wir sind vorbereitet und werden im Falle von Blockaden mit Maßnahmen reagieren“, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Eine Sprecherin des polnischen Autobahnbetreibers Autostrada Wielkopolska sagte der Deutschen Presse-Agentur, man rechne mit der Blockade und bereite sich in Abstimmung mit der Polizei darauf vor. Eine offizielle Ankündigung der Aktion von Bauernverbänden liege bisher nicht vor.

Der polnische Radiosender Rmf.fm hatte am Mittwoch berichtet, die Blockade der Autobahn 2 auf polnischer Seite in Höhe Swiecko solle am Sonntag um 13 Uhr beginnen und bis zum Mittwoch, 20. März, um 22 Uhr gehen. An der Aktion wollen sich demnach nicht nur polnische Bauern, sondern auch die Fuhrunternehmer beteiligen.

Die seit Wochen dauernden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine.

Zuletzt hatten polnische Bauern Ende Februar die Autobahn nach Deutschland an der Grenze bei Frankfurt (Oder) mit Traktoren lahmgelegt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte von der Autobahn geleitet. Lastwagen wurden aufgefordert, auf den Grenzübergang Pomellen an der Autobahn 11 in Mecklenburg-Vorpommern und den Grenzübergang Forst an der Autobahn 13 auszuweichen.