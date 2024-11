Stendal - Die Polizei hat mit einem größeren Polizeiaufgebot einen Wohnblock in Stendal abgeriegelt. Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigten am späten Nachmittag lediglich auf Anfrage, dass es seit dem Mittag einen Einsatz gebe. Dieser dauerte auch noch weiter an. Hintergründe wurden zunächst nicht genannt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe aber nicht. Zu den weiteren Details wollen sich die Behörden erst in den kommenden Tagen äußern.