Eine Wohnung in Fürstenwalde soll zwangsgeräumt werden. Die Polizei rückt zu einem Großeinsatz aus. Straßen werden gesperrt, Wohnungen evakuiert.

Polizei rückt zu Großeinsatz in Fürstenwalde an

Die Polizei in Brandenburg leistete in Fürstenwalde Amtshilfe für das Amtsgericht. (Symbolbild)

Fürstenwalde - An einem Einsatz der Polizei in Fürstenwalde sind auch SEK-Spezialkräfte beteiligt gewesen. Die Polizei habe am frühen Morgen Amtshilfe für das Amtsgericht Fürstenwalde geleistet, das beabsichtige, die Wohnung eines 65-Jährigen zwangsräumen zu lassen, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Die Polizei habe sich zu dem Einsatz entschieden, um Gefahren für unbeteiligte Dritte auszuschließen. An dem Einsatz im Paul-Frost-Ring hätten auch SEK-Spezialkräfte teilgenommen.

65-jähriger Mann ist nicht gewalttätig

Der 65-Jährige habe sich widerstandslos in die Obhut der Polizei begeben. „Er wird aktuell festgehalten“, sagte der Sprecher, er sei aber nicht festgenommen worden.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes seien mehrere Straßen kurzzeitig gesperrt worden. Die Polizei habe sich außerdem entschieden, mehrere benachbarte Wohnungen zu evakuieren. „Wir prüfen derzeit, ob aus der Wohnung des Mannes heraus noch Gefahren für Dritte erwachsen können, bevor die Räumung erfolgen kann“, so der Sprecher.