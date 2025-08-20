Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand bedroht Familienangehörige. Die können sich retten und alarmieren die Polizei. Die Beamten umstellen das Haus. Kurz darauf wird geschossen.

Otter - Die Polizei hat auf einem Privatgrundstück im Landkreis Harburg auf einen 26-Jährigen geschossen, der mit einem Messer auf die Beamten zugelaufen ist. Der Mann wurde verletzt und konnte überwältigt werden, wie die Polizei mitteilte. Nach ärztlicher Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus.

Der 26-Jährige, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte in der Gemeinde Otter zuvor Familienangehörige bedroht. Diese konnten demnach das Haus unverletzt verlassen und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten das Haus. Versuche, mit dem Mann zu sprechen, seien fehlgeschlagen. Dann trat der 26-Jährige den Angaben nach plötzlich aus der Haustür und lief mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zu, die daraufhin schossen.

Die Polizei Cuxhaven übernahm die Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch aus Objektivitätsgründen. Weitere Auskünfte gab die Polizei zunächst nicht.