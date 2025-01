Polizei schließt Hinweisportal zum Anschlag in Magdeburg

Magdeburg - Nur noch kurze Zeit können Zeugen des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt Fotos und Videos auf dem Hinweisportal der Polizei hochladen. Zum 12. Januar werde das Hinweisportal abgeschaltet, teilte das Landeskriminalamt in Magdeburg mit. Weitere Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Sachsen-Anhalt über das Elektronische Revier auf. Am 20. Dezember war ein 50 Jahre alter Facharzt für Psychiatrie in einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben und knapp 300 wurden verletzt.