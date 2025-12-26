Mit Hubschrauber und Spürhund jagt die Polizei in der Nacht zum Weihnachtsfeiertag zwei mutmaßliche Diesel-Diebe. Zuvor gab es in Ziesar einen Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb.

Polizeieinsatz an Heiligabend in Ziesar: Zwei junge Männer wollen in der Nacht Diesel aus einem Agrarbetrieb stehlen. (Symbolbild)

Ziesar - Zwei Einbrecher haben in der Nacht von Heiligabend versucht, Diesel aus Landmaschinen eines Agrarbetriebs in Ziesar (Kreis Potsdam-Mittelmark) zu stehlen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei junge Männer. Sie konnten dank Hubschrauber und Fährtendiensthund gefasst werden, wie die Polizei mitteilte.

Die 18 und 20 Jahre alten Verdächtigen sollen in der Nacht zum ersten Feiertag in eine Halle auf dem Landwirtschaftsbetrieb eingebrochen sein. Ein von ihnen genutztes Fahrzeug wurde später sichergestellt. Die beiden Männer konnten den Polizeigewahrsam wieder verlassen, wie es am Nachmittag hieß. Gegen sie wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.