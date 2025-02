In Halle (an der Saale) wird ein abgestellter Zug beschmiert. Die Bundespolizei kann zwei Verdächtige stellen. Nach ihren Begleitern wird auch mit einem Hubschrauber gesucht.

Polizei schnappt vier Graffitisprayer am Bahnhof in Halle

Halle - Die Polizei hat in Halle (an der Saale) vier mutmaßliche Graffitisprayer erwischt. Bahnmitarbeiter informierten am Sonntagmittag die Bundespolizei darüber, dass mehrere Täter einen abgestellten Reisezug beschmierten, wie die Behörde mitteilte. Demnach konnte die Polizei zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren festnehmen.

Am Tatort hinterließen die Verdächtigen den Angaben zufolge ein etwa 70 Quadratmeter großes Graffito sowie 39 Farbsprühdosen und eine noch filmende Kamera. Weitere Beteiligte konnten zunächst in eine Kleingartenanlage flüchten, die von der Polizei umstellt wurde. Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach ihnen zum Einsatz.

Am Abend fiel der Polizei ein Auto am Tatort auf. Die Insassen im Alter von 16 und 18 Jahren hatten Farbe an der Kleidung. Zudem wurde ein Stoffbeutel mit sechs weiteren Farbdosen sichergestellt. Auch die beiden mutmaßlichen Sprayer wurden festgenommen. Wegen der Polizeimaßnahmen kam es zu zahlreichen Verspätungen im Zugverkehr.