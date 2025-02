In den kommenden Tagen wird wieder auf den Straßen der Stadt Damme ausgelassen Karneval gefeiert. Die Polizei greift zur Videoüberwachung - und verweist auf den Anschlag in München.

Damme/Cloppenburg - Die Polizei wird beim Straßenkarneval in Damme (Landkreis Vechta) in diesen Tagen Überwachungskameras einsetzen. Zusammen mit der Stadt sei die Polizeibehörde zu dem Entschluss gekommen, mit den Kameras eine zusätzliche Sicherheitskomponente zu installieren, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Zuvor hatte „OM Online“ darüber berichtet.

Wie schon zum Beispiel beim Stoppelmarkt in Vechta würden die Kameras zu einem erhöhten subjektiven Sicherheitsgefühl der Besucher beitragen. Aber auch die Aufklärung von Straftaten werde damit unterstützt, hieß es. Dabei gehe es etwa um gefährliche Körperverletzung oder schwere Diebstahlfälle. Die Bilder laufen in der Polizeidienststelle Damme auf.

Ziel ist Gefahrenabwehr

„Insgesamt dient Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr, Lenkung der Besucherströme, Wahrnehmung des Hausrechts, Schutz der körperlichen Unversehrtheit und dem Schutz des Eigentums“, hieß es in der Mitteilung des Polizeisprechers.

Die Aufnahmen sollen auch zur Identifizierung von Straftätern oder Straftäterinnen verwendet werden - Einzelbilder und Szenen würden dann als Beweismittel in Strafverfahren verwendet werden, hieß es. Ansonsten werden die Aufnahmen nach spätestens 14 Tagen gelöscht.

Sicherheitslage nach Anschlag in München

Ein Grund für die Videoüberwachung ist für die Polizei aber auch die abstrakte und generelle Gefährdungslage bei Großveranstaltungen, die zurzeit in Deutschland herrscht. Der Polizeisprecher verwies dabei auf den Anschlag eines 24-jährigen Afghanen in München am Donnerstag vergangener Woche, bei dem ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter an den Folgen ihrer Verletzungen starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen.

In Damme wird der Straßenkarneval traditionell schon eine Woche vor den üblichen Terminen gefeiert - etwa mit zwei großen Umzügen an diesem Sonntag und am Montag.