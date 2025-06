Weißenfels - Die Polizei hat im Burgenlandkreis zwei Diebe auf einer Baustelle auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer waren in Weißenfels in der Nacht in ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus eingedrungen, wie die Polizei mitteilte. Das Duo habe gerade Werkzeug von der Baustelle in einem Rucksack verstaut. Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Ein Drogenschnelltest verlief bei den Beschuldigten im Alter von 20 und 52 Jahren positiv.