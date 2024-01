Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Gifhorn - Mit 1,04 Promille Alkohol im Blut ist ein Mann in Gifhorn mit seinem dreijährigen Sohn im Auto unterwegs gewesen. Beamte stoppten den 36-jährigen Fahrer am Freitagnachmittag im Ortsteil Gamsen, da er am Steuer sein Handy benutzt hatte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle bemerkten sie das nicht angeschnallte Kind auf der Rückbank. Weil die Polizisten auch eine „deutliche Alkoholfahne“ bei dem Mann feststellten, musste er den Angaben zufolge einen Atemalkoholtest durchführen, danach wurde eine Blutprobe entnommen. Den 36-Jährigen erwarten laut Polizei nun Bußgelder und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.