Ein 42-jähriger Mann hat auf mehreren Autobahnen durch riskante Fahrmanöver für Gefahr gesorgt. Als die Polizei ihn stoppt, wehrt er sich.

Magdeburg (dpa/sa) -Nach gefährlichen Fahrmanövern auf mehreren Autobahnen hat die Polizei einen Autofahrer bei Magdeburg gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-Jährige am Freitag auf der A72 in Sachsen durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. Auch auf der A14 in Richtung Schwerin meldeten Verkehrsteilnehmer, dass der Fahrer sie überholt und dann abrupt abgebremst habe. Verletzt wurde dabei jedoch niemand.

Die Polizei konnte den Mann schließlich an der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld stellen. Da er sich wehrte und aggressiv verhielt, wurde er in ein Klinikum nach Magdeburg gebracht. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Gegen den Fahrer wurden mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.