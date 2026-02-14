Rund 700 Fans des 1. FC Köln dürfen nicht zum Spiel nach Stuttgart reisen. Die Polizei stoppt sie auf einer Raststätte und untersagt die Weiterfahrt.

Siegburg - Der 1. FC Köln muss im Abendspiel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart auf die Unterstützung von rund 700 Fans verzichten. Den FC-Anhängern ist auf einer Raststätte an der A3 bei Siegburg die Weiterfahrt nach Stuttgart „zur Verhinderung von Straftaten“ von der Polizei untersagt worden, wie es in einer Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Mönchengladbach hieß. Der Vorfall habe sich gegen 10.30 Uhr ereignet.

Demnach hatten mehrere Zeugen der Polizei berichtet, dass sich zahlreiche Personen aus der Kölner Fanszene auf dem Rastplatz sammeln und teilweise vermummen würden. Die hinzugezogene Bereitschaftspolizei schickte die Fans daraufhin wieder zurück nach Köln.

„Leider wird unsere aktive Fanszene heute nicht im Stadion sein. Die Polizei hat die Busse auf der Fahrt am Rasthof Siegburg gestoppt und die Weiterfahrt untersagt“, teilte der 1. FC Köln auf dem Portal X mit. Trainer Lukas Kwasniok sagte dazu beim TV-Sender Sky: „Es wird ein bisschen leiser. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Wir müssen das akzeptieren.“ Statt nach Stuttgart fuhren die rund 700 FC-Fans zum Regionalliga-Heimspiel der Kölner U21 gegen die Sportfreunde Lotte (1:1).