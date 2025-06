Gerbstedt - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht die Polizei nach einem 37-Jährigen. Er soll am späten Donnerstagabend im privaten Umfeld zwei Frauen verletzt haben, so die Polizei in Halle. Eine 56-Jährige soll schwere, eine 32-Jährige leichte Verletzungen davongetragen haben. Der Tatverdächtige flüchtete. Inzwischen gibt es gegen ihn einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei leitete einen Großeinsatz ein. Die Fahndung konzentriere sich aktuell auf den Landkreis Mansfeld-Südharz und die Stadt Halle. „Die Polizei warnt eindringlich davor, unbekannte Personen im Bereich von Gerbstedt, Bernburg, Könnern und Halle (Saale) als Anhalter mitzunehmen“, hieß es.