Ein junges Reh wird im Ilm-Kreis unsachgemäß erlegt und im Wald zurückgelassen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Manebach - Bei Manebach im Ilm-Kreis ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein etwa ein Jahr altes Reh unsachgemäß erlegt worden. Die Polizei vermutet Wilddieberei und hat gemeinsam mit dem Veterinäramt Ermittlungen aufgenommen.

Wie eine Sprecherin mitteilte, sei das Tier im Bereich des Jagdreviers Schöffenbach mit einem verfehlten Blattschuss tot aufgefunden worden. Das Reh wurde dann im Wald „einfach so zurückgelassen“. Ein Blattschuss ist in der Jägersprache ein Schuss in den Schulterbereich eines Tieres.

Die Täter seien laut der Polizei noch unbekannt. Es werden bisher ein oder mehrere Wilddiebe vermutet. Als Tatwaffe wird von einer Kleinkaliberwaffe ausgegangen. Aktuell suchen die Beamten nach Hinweisen aus der Bevölkerung.