Seit Freitagabend wird in Güstrow bei Rostock ein Achtjähriger vermisst. Hunde verfolgten seine Spur bis zu einem Busbahnhof. Nun startet eine weitere Suchaktion. Was bisher bekannt ist.

Güstrow - Seit Freitagabend sucht die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Achtjährigen aus Güstrow. Von einem Verbrechen geht die Polizei derzeit nicht aus.

Zwei Fährtenspürhunde konnten die Spur des Jungen bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow verfolgen, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag sagte. „Da hat sich die Spur verloren.“ An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna habe der Hund wieder angesetzt, dort lebe der Vater des Jungen. Der Hund habe dort eine kleine Fährte gefunden, die sich dann in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe, sagte die Polizeisprecherin.

Eine neue Suchaktion am Vormittag mit Rettungshundestaffel und Drohne setze deshalb dort an.

Der Junge hatte nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag mit Erlaubnis sein Zuhause verlassen. Der Achtjährige sei später allerdings nicht zu der von seiner Mutter vorgesetzten Zeit nach Hause gekommen.

Wo ist der Junge?

Daraufhin habe zuerst die Familie des Jungen nach ihm gesucht. Weil die Suchmaßnahmen von Polizei und Familie bisher keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei nun auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach dem Jungen.

Falls das Kind weiter nicht gefunden werde, solle auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, hieß es von den Ermittlern.