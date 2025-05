Ein toter Säugling wird an einem Weg in Berlin gefunden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Wer die Mutter war, ist noch unbekannt.

Ein totes Baby wird in Berlin an einem Weg gefunden, die Polizei sucht nun die Mutter. (Symbolbild)

Berlin - Nachdem ein getöteter Säugling am Sonntagmorgen in Berlin-Gropiusstadt gefunden wurde, sucht die Polizei dringend nach der Mutter des Kindes. Die Mordkommission konzentriere sich darauf, den Hergang der Tat zu klären und die Mutter zu finden - die derzeit auch Verdächtige sei, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Sebastian Büchner.

Es gebe Anhaltspunkte, dass das Baby gewaltsam getötet worden sei. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben. Wie genau das erfolgt sei, müsse noch durch genaue Analysen geklärt werden.

Ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit hatte den toten Säugling am frühen Sonntagmorgen an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln gefunden. Kriminaltechniker untersuchten den Fundort am Gehweg des Kölner Damms auf Spuren. Außerdem wurden Suchhunde eingesetzt, die aber nicht erfolgreich waren.