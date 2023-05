Helmstedt - Zwei Autofahrer haben sich am Freitagabend auf der B244 zwischen Helmstedt und Esbeck ein illegales Rennen geliefert und dabei ein unbeteiligtes Fahrzeug fast abgedrängt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zu einem 22-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Helmstedt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Zum zweiten Beteiligten an dem Rennen machte die Polizei keine Angaben. Die unbeteiligte Person, die bei dem Vorfall fast abgedrängt worden sein soll, war zunächst unbekannt. Sie wird wie mögliche andere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Helmstedt in Verbindung zu setzen.