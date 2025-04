Mehrere vermummte Täter knacken in einer Bank in Strausberg hunderte Schließfächer. Zwei Jahre später wird ein Verdächtiger festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.

Sparkasse in Strausberg

Nach einem spektakulären Einbruch in eine Strausberger Sparkasse suchen die Ermittler nach weiteren Tätern. (Archivbild)

Berlin/Frankfurt (Oder) - Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem spektakulären Millionen-Coup von Tresorknackern in Strausberg vor zwei Jahren sucht die Polizei nach weiteren Tätern. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit.

Mehrere Vermummte waren am Ostermontag 2023 in die Sparkasse Märkisch-Oderland eingebrochen. Aus Hunderten Schließfächern hatten sie Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehr als zwölf Millionen Euro erbeutet. Ein Zeuge hatte damals vier Menschen mit großen Taschen aus der Bank kommen und in ein Auto steigen sehen.

Einer der mutmaßlichen Täter war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Berlin-Neukölln festgenommen worden. Nach der Festnahme des 23 Jahre alten Deutschen durchsuchten Kriminalisten die Wohnung des Mannes und stellten dabei Beweise sicher. Teile der millionenschweren Beute waren nach ersten Erkenntnissen nicht dabei, hieß es. Ob sich der Tatverdächtige bislang geäußert hat, sagte der Sprecher nicht.