Uetze - Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber sucht die Polizei in Uetze in der Region Hannover nach einer vermissten Jugendlichen. Die 15-Jährige war am Sonntagabend nicht nach Hause gekommen und von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Noch in der Nacht habe die Polizei mit mehreren Streifenwagen die Suche aufgenommen, in der Nacht zum Montag habe zudem auch ein Polizeihubschrauber nahegelegene Waldstücke abgesucht – ohne Erfolg.

Nach Angaben der Polizei war die Vermisste zuletzt von ihren Eltern am Sonntagnachmittag beim Verlassen der Wohnung in Uetze gesehen worden. Nachdem die 15-Jährige bis 21 Uhr nicht zurückgekehrt war, meldeten die besorgten Eltern ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Die Jugendliche sei möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise.