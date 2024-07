Polizei sucht Zeugen von tödlichem Radunfall in Leipzig

Kurz vor einer Straßenkreuzung am Leuschnerplatz ereignete sich der Unfall

Leipzig - Nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Leipzig sucht die Polizei Zeugen. Gesucht würden insbesondere Menschen, die Angaben zum Fahrweg der Radlerin machen könnten, teilte die Polizei mit. Die 33-Jährige war am Donnerstag im Leipziger Zentrum von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 33-Jährige auf einem markierten Radweg. Der Lkw habe vom mittleren Fahrstreifen nach rechts wechseln wollen. Dazwischen liegt der sogenannte Radweg in Mittellage. Der Kipper erfasst die Frau. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Gegen die 25 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung kündigte eine Prüfung der Verkehrsführung am Ort des Unfalls an. „Wir werden uns die Situation für Radfahrer an dieser Stelle noch einmal genau anschauen. Das veranlasse ich“, sagte der SPD-Politiker der „Leipziger Volkszeitung“.