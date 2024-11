Berlin - Nach den Messerangriffen auf zwei Männer in Spandau, von denen einer starb, sucht die Berliner Polizei Zeugen. Einer der Männer wurde den Angaben zufolge am Dienstagabend in einer Grünanlage der Borkzeile mit mehreren Stichverletzungen gefunden und starb kurz darauf im Krankenhaus trotz einer Notoperation.

Etwa zeitgleich wurde in der Nähe der Straße An der Kappe ein zweiter Mann gefunden, der ebenfalls durch Messerstiche verletzt wurde. Mehrere Menschen seinen in der Nähe der Fundorte festgenommen worden, hieß es weiter.



An dem Abend soll es demnach vor einem Lokal in der Seegefelder Straße zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein, bei der unter anderem Glasflaschen geworfen worden sein sollen. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung und den verletzten Männern gibt, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Der Hergang sei unklar. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich an die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts zu wenden.