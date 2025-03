Glauchau. - Mit einem tierischen Fall hatten die Polizeibeamten am Montagmorgen, 23. März, in Glauchau (Landkreis Zwickau) zu tun. Eine Autofahrerin informierte die Polizei über einen Waschbären, der orientierungslos auf der Fahrbahn umher lief. Sie rief besorgt die Polizei.

Polizei in Glauchau fängt Waschbär mit Katzenfutter

Bewaffnet mit Katzenfutter und einer vom Ordnungsamt geliehenen Hundetransportbox machten sich die Polizisten auf den Weg. "Eine Beamtin lockte zunächst den Waschbären mit dem Katzenfutter an. Ihr Kollege konnte dann den pelzigen Gesellen anpacken und in die Transportbox verfrachten", so eine Polizeisprecherin zu Tag24.

Diesen Beitrag teilte die Polizei auch auf ihren Facebook-Kanal. Auf die Frage eines Users "Hat er Angaben zur Person gemacht?" kommentiert die Polizei humorvoll: "Nein, auch seine Fingerabdrücke ergeben keinen Treffer."

Waschbär wird einer Tierschutzorganisation übergeben

Da gegen ihn also keine weiteren Anschuldigungen vorlagen, wurde der Waschbär zum zuständigen Veterinäramt gebracht. Wie Tag24 weiter berichtet, soll er einer Tierschutzorganisation übergeben werden.

"Noch am Montag wurde der Waschbär in eine Pflegestelle gebracht, wo er auch von einem Tierarzt untersucht werden sollte", so ein Vertreter der Tierschutzorganisation zu Tag24. Laut Polizei handelt es sich dabei um eine Auffangstation für Wildtiere in Bautzen.