Polizei: Tote bei Hausbrand in Worpswede ist Bewohnerin

Worpswede - Nachdem eine Frau bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Worpswede (Landkreis Osterholz) ums Leben gekommen ist, hat die Polizei ihre Identität festgestellt. Bei der Toten handelt es sich um die 76 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Die genaue Ursache für den Brand ist demnach wegen starker Schäden und einem kontrollierten Abbrennen des Hauses nicht mehr zu ermitteln. Die Polizei geht von einem fahrlässigen Verhalten der Bewohnerin aus. Eine Fremdeinwirkung schließen die Ermittler für die Brandursache aus.

Das Haus wurde bei dem Feuer vor rund zwei Wochen am 5. Dezember völlig zerstört. Einsatzkräfte fanden die Frau tot bei den Löscharbeiten. Früheren Angaben zufolge wird der Sachschaden auf rund 250.000 Euro geschätzt.