Zwei Wohnungstüren in einem Haus sind aufgebrochen. In einer Wohnung schläft ein Fremder im Bett. Und das ist nicht alles.

Bremerhaven - Gleich in seinen beiden Wohnungen in Bremerhaven hat der Inhaber ungebetene Gäste gehabt. Die Beamten erwischten am Mittwoch einen 49-Jährigen, der in der einen Wohnung im Stadtteil Lehe im Schlafzimmer in einem Bett lag, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wohnt dort aber gar nicht, die Wohnungstür war demnach aufgebrochen. Und nicht nur das: Der Wohnungsinhaber bemerkte, dass das Bett nicht zur ursprünglichen Wohnungsausstattung gehört und somit von jemand anderem aufgestellt worden sein müsse.

Die Polizei war wegen zwei aufgebrochener Wohnungstüren in das Mehrparteienhaus gerufen worden. Zunächst hatten die Beamten die untere Wohnung überprüft, dort stellten sie Verunreinigungen fest. Auch eine Etage höher hatten Unbekannte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und Verunreinigungen hinterlassen. Dort trafen die Einsatzkräfte dann auf den 49-Jährigen.

Der mutmaßliche Täter erhielt Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und musste das Gebäude verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.