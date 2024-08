In glühender Hitze harrt ein Mann auf dem Dach einer Kindertagesstätte aus. Polizei und Feuerwehr rücken an. Erst nach Stunden gelingt es, den 29-Jährigen zu überwältigen und herunterzuholen.

Mehrere Stunden lang hielt ein Mann auf dem Dach einer Kita in Berlin-Schöneberg die Einsatzkräfte in Atem. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann auf dem Dach einer Kindertagesstätte hat die Polizei in Berlin stundenlang in Atem gehalten. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Nach einem Einbruch in die Kita im Stadtteil Schöneberg sei der 29-Jährige dort hinaufgeklettert und habe nicht herunterkommen wollen, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Morgen wurde die Polizei alarmiert. Erst am Nachmittag sei es gelungen, ihn mithilfe eines Tasers, also eines Distanz-Elektroimpulsgeräts, zu überwältigen

Auch die Feuerwehr war im Einsatz, es wurde sicherheitshalber ein Sprungkissen aufgebaut. Wie die Polizei auf X mitteilte, wurde der 29-Jährige zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht, weil vermutet wird, dass er psychisch krank ist. „Bild“ und „B.Z.“ hatten zuvor berichtet. Kinder befanden sich demnach nicht in der Kita.