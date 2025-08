Die Polizei überwältigte in Gera einen Mann mit einem Messer. (Symbolbild)

Gera - Die Polizei hat in Gera einen Mann, der mit einem Messer gedroht haben soll, überwältigt. Die Beamten wurden am Donnerstagnachmittag gerufen, weil der 44-Jährige seine Ehefrau und seine Mutter mit einer Axt oder einem Messer bedroht haben soll, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort bedrohte er demnach auch die Beamten mit einem Teppichmesser. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in einer medizinischen Einrichtung untergebracht, er galt als psychisch labil. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.