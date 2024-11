Uslar - Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei über mehrere Kilometer durch drei Bundesländer gefahren. Der 21-Jährige sei in der Nacht mit hoher Geschwindigkeit unter anderem durch Uslar in Niedersachsen, Volkmarsen in Hessen und Warburg in Nordrhein-Westfalen gefahren, teilte die Polizei mit. Verfolgt wurde er dabei von Beamten aus allen drei Ländern. Nach rund einer Stunde blieb der Autofahrer schließlich auf einem Acker in der Nähe von Warburg stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Den ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge stand er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Außerdem besaß er keinen Führerschein und es besteht der Verdacht, dass sein Auto nicht zugelassen und mit gefälschten Kennzeichen ausgestattet war. Mit ihm im Auto saß eine ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrerin.