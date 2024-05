Polizei verhindert Rechtsrockkonzert in Zeulenroda-Triebes

Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Zeulenroda-Triebes/Gera - Ein als Firmenfeier getarntes Rechtsrockkonzert in Zeulenroda-Triebes (Kreis Greiz) im Thüringer Vogtland ist von der Polizei unterbunden worden. Wie die Polizeiinspektion Gera am Samstag mitteilte, wurden Musiker und potenzielle Teilnehmer des am Freitagabend geplanten Konzertes von den Beamten abgewiesen. Es seien mehrere Platzverweise erteilt worden. Es habe jedoch keine Straftaten gegeben.

An der Aktion waren demnach Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena sowie der Thüringer Bereitschaftspolizei beteiligt. Das Konzert war zuvor von der Polizei aufgedeckt worden. Die 10. Kulturnacht Zeulenroda, die zur gleichen Zeit in der Innenstadt gefeiert wurde, sei ohne Zwischenfälle verlaufen, hieß es.