Ein Anschlag auf Strommasten legt Teile Berlins lahm. Innensenatorin Spranger verurteilt den kriminellen Akt scharf - und kündigt mehr Polizeipräsenz am Abend und in der Nacht an.

Berlin - Die Polizei schickt nach Angaben von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Abend und in der Nacht mehr Einsatzkräfte nach Treptow-Köpenick, um die Sicherheit im Stromausfall-Gebiet zu gewährleisten. Auf eine entsprechende Frage sagte Spranger in der RBB-„Abendschau“: „Absolut. Wir sind jetzt schon großflächig mit Polizei und Feuerwehr hier vor Ort. Das wird auch noch mal vom Einsatz her zunehmen, weil wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger absichern müssen.“

Nach dem Brandanschlag auf Strommasten und Kabel im Südosten der Stadt haben weiterhin mehr als 30.000 Haushalte keinen Strom. Die Polizei prüft ein Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten.