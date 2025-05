Drogen, Kriminalität und sexuelle Übergriffe kommen nachts in Großstädten wie Berlin immer wieder vor. Auch Touristen, die sich nicht auskennen, sind Opfer. Mehr Informationen können helfen.

Polizei verteilt Info-Karten zur Sicherheit in Partykiezen

Berlin - Vor Beginn der sommerlichen Partysaison in Friedrichshain-Kreuzberg wollen Berliner Polizei und das Bezirksamt gemeinsam für mehr Sicherheit im Nachtleben sorgen. An diesem Wochenende beginnt das Präventionsprojekt „Sicher feiern in Berlin“, das Informationen zu den Themen Kriminalität, Drogen und sexuelle Gesundheit bietet.

Polizisten und Mitarbeiter des Bezirks verteilen nachts in den Partykiezen Info-Karten im Kreditkarten-Format mit zwei QR-Codes, die auf Themenseiten der Polizei und des Bezirks weiterleiten. Dort sind weiterführende Informationen zu finden.