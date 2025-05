Erfurt - Die Thüringer Polizei hat bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs auf den Autobahnen zahlreiche Verstöße geahndet. Bei den in der vergangenen Woche von Beamten kontrollierten 74 Fahrzeugen habe es bei 52 Lastwagen Beanstandungen gegeben, teilte die Polizei mit. Das entspreche einem Anteil von mehr als 70 Prozent. Neben Geschwindigkeitsverstößen seien auch Sozialvorschriften missachtet und Tachographen falsch bedient worden, hieß es.

Zudem wurden 15 Fahrzeuge angehalten, deren Ladung unsicher war, die technische Mängel aufwiesen oder überladen waren. Sechs Lkw-Fahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden. Die Thüringer Polizei beteiligte sich damit an den europaweiten Kontrollaktionen von Roadpol. In diesem Jahr seien noch weitere Kontrollen mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt sowie Alkohol und Drogen am Steuer geplant.