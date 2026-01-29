Täuschend echte Paketkarten landen derzeit in Magdeburgs Briefkästen. Woran können Empfänger eine Fälschung erkennen und wie sollten sie sich verhalten?

Magdeburg - Die Polizei warnt vor gefälschten Paketbenachrichtigungen, die zurzeit in Magdeburg im Umlauf sind. Betrüger würden Zustellhinweise in Briefkästen werfen, die denen bekannter Logistikunternehmen ähnelten, wie die Polizei mitteilte. Demnach würde auf den Karten über eine vermeintlich fehlgeschlagene Paketzustellung informiert werden. Ziel sei es, an persönliche Daten zu kommen oder finanzielle Schäden anzurichten.

Woran erkenne ich die falschen Benachrichtigungen?

Die Texte auf den Zustellhinweisen seien den Angaben zufolge sehr allgemein gehalten und enthalten keine persönlichen Angaben. Außerdem fehlten konkrete oder nachvollziehbare Sendungsnummern. Stattdessen wird auf ihnen dazu aufgefordert, einen QR-Code zu scannen oder kurzfristig zu reagieren. Zudem tauchten die Karten in mehreren Briefkästen gleichzeitig auf.

Was mache ich, wenn ich eine Fälschung im Briefkasten habe?

Die Polizei warnt davor, die QR-Codes auf den Karten zu scannen. Falls der Code doch gescannt wurde, sollten keine Bankdaten oder die Adresse angegeben werden. Mögliche Sendungen sollten nur über die offizielle App oder die Internetseite des Dienstleisters überprüft werden. Auch sollten keine Nummern angerufen werden, da diese viel Geld kosten könnten.