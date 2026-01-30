Eisplatten auf Lkw-Dächern haben rund um Hildesheim mehrere Unfälle verursacht. Die Polizei erinnert an die Pflicht, Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Eis und Schnee zu befreien.

Hildesheim - Wegen herabstürzender Eisplatten von Lkw-Dächern ist es auf der Autobahn 7 bei Hildesheim in den vergangenen Wochen vermehrt zu Unfällen gekommen. So wurde etwa am Donnerstag ein Auto im Autobahndreieck Salzgitter von einer Eisscholle getroffen, die sich von dem Dach eines Sattelzugs gelöst hatte. Die Windschutzscheibe des Autos wurde schwer beschädigt.

Später stellten die Beamten auf dem Dach des Lasters Schnee und eine rund 120 Zentimeter lange und 30 Zentimeter dicke Eisplatte fest.

Die Polizei wies darauf hin, dass alle Fahrzeugführer dazu verpflichtet seien, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt von Eis und Schnee auf dem Dach zu befreien. Herunterfallenden Eisbrocken könnten je nach Größe schwere Unfälle verursachen.