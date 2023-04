Saalfeld/Rudolstadt - Die Polizeiinspektion Saalfeld warnt vor Telefontrickbetrügern. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt seien in den vergangenen Tagen mehrere dieser Anrufe registriert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Betrüger hätten behauptet, dass die Angerufenen einen größeren Geldbetrag gewonnen hätten. Um diesen Betrag zu erhalten, sollten sie eine Gebühr bezahlen. Die Angerufenen sollten den Angaben zufolge sogenannte Zahlungskarten erwerben und die dazugehörigen Codes übermitteln. Obwohl diese Betrugsmasche nicht neu ist, führt sie nach Polizeiangaben in einigen Fällen immer noch zum Erfolg.