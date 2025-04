Sie sollen nicht nur für Ordnung sorgen, sondern auch Tipps und Informationen für Naturbegeisterte geben: Schon im vierzehnten Jahr sind Polizeireiter in der niedersächsischen Elbtalaue unterwegs.

Polizeibeamte zu Pferd reiten wieder in der Elbtalaue

Polizeireiterinnen und -reiter sorgen in der niedersächsischen Elbtalaue auch in diesem Jahr wieder für Ordnung.

Bleckede/Lüneburg - Hoch zu Pferd sind auch in diesem Jahr wieder vier Polizeibeamtinnen und -Beamte im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue unterwegs. Sie sollen die Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung in den verschiedenen Bereichen des Schutzgebietes in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterstützen, teilte die Polizei mit.

Von Ende April bis in den späten August sind die Polizeireiter in der Region im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehöre etwa, dafür zu sorgen, dass die Tierwelt in der Phase der Brut- und Setzzeit nicht gestört und die Ruhe der Landschaft erhalten werde, hieß es.

Informationen für Besucher

Die Polizisten sollen nicht nur Verstöße ahnden, sondern auch Informationen über die Regeln zum Schutz der Natur und Landschaft geben. Sie führen Informationsmaterial mit sich. Sicherstellen sollen sie unter anderem, dass die naturschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden - dazu gehören, dass bestimmte Wege in Schutzgebieten nicht befahren werden, nicht illegal gezeltet wird oder lautstarke Partys gefeiert werden. Auch offenes Feuer ist im Schutzgebiet untersagt.