Am Finanzministerium in der Mitte Berlins fahren viele Polizeifahrzeuge auf. Nach Angaben des Lagezentrums ist ein abgestelltes Gepäckstück der Grund.

Polizeieinsatz am Bundesfinanzministerium in Berlin

Polizei ist am Bundesfinanzministerium aufgefahren. (Symbolfoto)

Berlin - Ein herrenloses Gepäckstück am Bundesfinanzministerium in Berlin-Mitte hat nach Angaben der Polizei einen Einsatz ausgelöst. Nach Angaben des Lagezentrums rückte ein Team von Spezialisten an, um den Koffer oder die Tasche auf mögliche Sprengmittel zu untersuchen. Umliegende Straßen wurden aus Sicherheitsgründen abgesperrt, Folge waren erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.