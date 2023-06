Chemnitz - Zwei Männer haben in Chemnitz mehrere Menschen leicht verletzt - einer der Täter drohte mit einer Kettensäge. Die Beschuldigten zogen am Donnerstag nach Polizeiangaben zunächst aus bisher ungeklärten Gründen eine 31-Jährige in einen Transporter. Mehrere umstehende Passanten hätten den Vorfall bemerkt und sich vor den Wagen gestellt, um die Männer an der Weiterfahrt zu hindern. Die beiden Männer hätten daraufhin verschiedene Gegenstände aus dem Auto geholt und die Umstehenden damit bedroht. Einer von ihnen habe eine Kettensäge in Richtung der Menschen geschwenkt.

Die Polizei nahm die beiden Männer im Alter von 30 und 40 Jahren vor Ort vorläufig fest. Die 31-Jährige verließ den Transporter während des Vorfalls. Der Polizei zufolge wurden mehrere Menschen leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten gab es am Donnerstag nicht. Nach Polizeiangaben liefen mehrere Vernehmungen. Die Chemnitzer Kripo ermittelt.