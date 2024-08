Bei einer Auseinandersetzung fallen in der Göttinger Innenstadt plötzlich Schüsse - die Polizei findet später eine Schreckschusswaffe beim mutmaßlichen Täter.

Göttingen - Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben in Göttingen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fielen die Schüsse am Nachmittag bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Innenstadt.

Der mutmaßliche Täter sei in ein nahegelegenes Restaurant am Wochenmarkt geflüchtet. Dort sei er von der Polizei ergriffen und zu Boden gebracht worden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Schreckschussrevolver, sei sichergestellt worden.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Die Polizei leitete unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ermittlungsverfahren ein. Der Tatverdächtige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.