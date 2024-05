Greiz - Die Polizei hat in Greiz einen Mann vorläufig festgenommen, der einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht haben soll. Spezialkräfte der Polizei stellten den 41-Jährigen am Samstagabend in seiner Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ihren Angaben hatte er sich nach der von dem anderen Mann angezeigten Bedrohung in seine Wohnung begeben. Wegen der unklaren Situation seien die Spezialkräfte hinzugezogen worden. In seiner Wohnung fanden die Beamten den Angaben zufolge Knallkörper und einen waffenähnlichen Gegenstand. Dabei habe es sich nicht um eine scharfe Waffe gehandelt. Der 41-Jährige sei inzwischen wieder auf freiem Fuß. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.