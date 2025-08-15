In den Freibädern ist richtig viel los - nicht überall bleibt es friedlich. Die Polizei ermittelt wegen einer Auseinandersetzung im Sommerbad Neukölln.

Im Sommerbad Neukölln kam es zu einer Auseinandersetzung und einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Berlin - Wegen einer Auseinandersetzung im Sommerbad Neukölln ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe sagte, es habe eine Auseinandersetzung am Beckenrand mit verletzten Badegästen gegeben. Wie viele Verletzte es sind, gab ein Sprecher der Polizei bislang nicht an. „Wir sind dabei zu ermitteln.“

In den Freibädern herrscht angesichts der hohen Temperaturen Hochbetrieb. Vor dem Eingang zum Sommerbad Neukölln waren am späten Nachmittag etliche Wartende zu sehen.

Vor allem in der Saison 2023 war es wiederholt zu Gewaltvorfällen in manchen Freibädern gekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verstärkt.