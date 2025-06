Die Eisenbahnstraße in Leipzig ist ein Kriminalitätsschwerpunkt und seit sieben Jahren Sachsens einzige Waffenverbotszone. Doch die Zone soll aufgehoben werden und es gibt einen ersten Schritt dahin.

Ein Polizeiposten eröffnet in Sachsens einziger Waffenverbotszone

Leipzig - Die einzige Waffenverbotszone in Sachsen rund um die Leipziger Eisenbahnstraße bekommt nun einen Polizeiposten. Von diesem Mittwoch (25. Juni) an werden drei Beamte vom Montag bis Donnerstag als Ansprechpartner vor Ort sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Außenstelle vom Polizeirevier Leipzig-Zentrum ist ein zentraler Bestandteil eines Maßnahmenplans der Stadt Leipzig zur endgültigen Abschaffung der Waffenverbotszone in der Straße.

Die Zone war im November 2018 eingerichtet worden, um die Sicherheitslage entlang des Kriminalitätsschwerpunktes Eisenbahnstraße zu verbessern. In dem rund 70 Fußballfelder großen Areal dürfen bestimmte Waffen nicht getragen werden und die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren.

Laut einer Studie der Universität Leipzig hatte die Zone aber kaum Einfluss auf die allgemeine Kriminalität. Schwere Konflikte waren seitdem jedoch weitgehend ausgeblieben. Die Mehrzahl der Bewohner hatte sich Präventivmaßnahmen gegen den offenen Drogenhandel, die Vermüllung und das Verkehrsrowdytum gewünscht.

Zur Eröffnung des neuen Polizeipostens gab es einen Tag der offenen Tür. Geplant waren ein Kinderprogramm und Gespräche mit Polizisten. Zudem informierte ein Präventionsteam über die Themen Einbruchsschutz, Enkeltrick und aktuelle Betrugsmaschen.