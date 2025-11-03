In Weimar leuchtet zu Beginn des Jahres nicht nur der Himmel. Auch ein Streifenwagen wird von Flammen erhellt. Zwei Jugendliche sollen verantwortlich sein.

Weimar - In der Silvesternacht wurde in Weimar ein Streifenwagen in Brand gesetzt - nun gibt es zwei Verdächtige. Laut Angaben der Polizei konnten dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung, ein mittlerweile 16-Jähriger sowie 18-Jähriger mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Jetzt übernimmt die Erfurter Staatsanwaltschaft den Fall.

Auf dem Goetheplatz wurde in der ersten Nacht des Jahres 2025 ein Polizeiauto mit Feuerwerkskörpern und Brandbeschleuniger angezündet. Verletzt wurde dabei niemand.