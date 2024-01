Berlin - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein angetrunkener Polizist in seinem Streifenwagen mit einem Auto in Berlin-Kreuzberg zusammengestoßen. Sowohl der Fahrer als auch seine Kollegin und die 61 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer des Streifenwagens wies demnach einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille auf.

Die Polizeibeamten waren den Angaben zufolge am Freitagmorgen ohne Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einer randalierenden Person am U-Bahnhof Hermannplatz, als es an einer Einmündung zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt den Angaben zufolge eine Verletzung an der Hand, der Polizist und die Polizistin klagten über Schmerzen an Kopf und Nacken.

Der Atemalkoholtest sei routinemäßig durchgeführt worden, hieß es. Im Anschluss habe sich der Beamte einer Blutentnahme unterziehen müssen. Den Angaben zufolge wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Von dessen Ausgang hänge es ab, ob auch disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen den Beamten geprüft werden. Der Verkehrsermittlungsdienst einer anderen Polizeidirektion habe die Ermittlungen übernommen.