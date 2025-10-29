Der Polizist wird schwer verletzt, der Autofahrer ebenso. Was führte zu der Eskalation am Abend?

Aßlar - Ein Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle in Mittelhessen auf einen Autofahrer geschossen, nachdem der 29-Jährige ihn mit seinem Wagen angefahren hat. Beide Männer erlitten bei dem Vorfall in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) schwere Verletzungen und werden im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Der 29-Jährige soll beim Versuch, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, am Mittwochabend direkt auf den Polizisten zugefahren sein. „Die genauen Hintergründe und der Tatablauf werden derzeit ermittelt“, hieß es weiter. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Auskünfte erteilte die Polizei zunächst nicht.