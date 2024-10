Beim Besuch des US-Präsidenten in Berlin gibt es extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei entsendet aus ganz Deutschland Einsatzkräfte in die Hauptstadt.

Präsident in Berlin

Berlin - Der Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Berlin beschert der Polizei einen Großeinsatz. Nach Angaben einer Berliner Polizeisprecherin sichern Polizisten aus zwölf Bundesländern und der Bundespolizei den Besuch ab. Die Einsatzkräfte anderer Landespolizeien kommen demnach aus der Hauptstadt selbst, aber unter anderem auch aus den übrigen Ost-Ländern oder beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Baden-Württemberg. Darunter sind auch Spezialkräfte unterschiedlichster Couleur.

Wie viele Beamte insgesamt im Einsatz sind, teilte die Polizei unter Verweis auf die hohe Sicherheitsstufe nicht mit. Es dürften Tausende sein. Biden gehört zu den Politikern, die weltweit die höchste Sicherheitsstufe haben. Entsprechend umfangreich sind die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. So sind Bereiche rund um den Potsdamer Platz ebenso abgesperrt wie das Regierungsviertel und das Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast am Vormittag empfing. Einschränkungen gibt es auch bei Bussen und Bahnen.