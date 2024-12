Mühlenbecker Land - Ein 82-Jähriger soll eine Polizistin in Zivil in einer S-Bahn in der Gemeinde Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) sexuell belästigt und sich volksverhetzend geäußert haben. Der Mann wurde umgehend in der Nacht von der Polizistin und ihrem Begleiter, der ebenfalls Polizist ist, festgenommen, wie die Bundespolizei Berlin mitteilte.

Demnach soll der Senior das Knie der Frau berührt und sie mit sexuell anzüglichen Worten belästigt haben. Außerdem soll er sich volksverhetzend geäußert haben. Der Mann kam wieder auf freien Fuß, nachdem Bundespolizisten seine Identität festgestellt hatten. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, die Brandenburger Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung.